Racistische dreigbrief met wit poeder voor Pierre Kompany: geen link met andere poederbrieven ADN SHVM

22 januari 2020

13u21

Bron: Belga, Eigen Berichtgeving 2 Er is op het eerste gezicht geen link tussen de poederbrief die gisteren is aangekomen op het gemeentehuis van Ganshoren en de poederbrieven die de voorbije weken werden verstuurd naar verschillende overheidsdiensten in Brussel en Namen. Dat meldt het Brusselse parket. De poederbrief die gisteren in Ganshoren werd aangetroffen, bevatte ook geen gevaarlijke producten, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. Naar alle waarschijnlijkheid zou het wit poeder bloem zijn.

In de envelop, gericht aan burgemeester Pierre Kompany (cdH), zat niet alleen een foto van Kompany met een schietschijf getekend op zijn voorhoofd, maar ook uitwerpselen en wit poeder. De burgemeester had de brief geopend en werd vervolgens geïsoleerd om onderzocht te worden. Hetzelfde gebeurde met zijn medewerkster, die in het bureau van de burgemeester aanwezig was toen die de brief opende, en met twee mensen die de brief eerder in hun handen hadden gehad.

Bloem

Die vier mensen moesten zich uitkleden, een douche nemen, een veiligheidspak aantrekken en een medisch onderzoek ondergaan. Maar ze vertoonden geen symptomen. Uit analyse bleek ook dat de envelop geen gevaarlijk product bevatte.



"Het gaat vermoedelijk om bloem", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt er geen verband te zijn met de brieven met bloem die de voorbije weken toekwamen op de adressen van politieke kabinetten in Brussel, de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken of het PS-hoofdkwartier. We hebben een onderzoek geopend voor bedreigingen, maar voorlopig is er niemand verhoord of geïdentificeerd.”

Onderzoek

Ook in het onderzoek naar die andere poederbrieven zijn nog geen mogelijke verdachten geïdentificeerd of verhoord. Ook wordt nog altijd onderzocht of er een link is tussen de brieven die in Brussel aankwamen en de brieven die verstuurd werden naar verschillende Waalse ministeries.