Racistische 'chocomousse'-foto van Forza-voorzitter zal hem coalitie met N-VA kosten kv

15 oktober 2018

22u54 11 "Vroeg op om de chocomousse klaar te maken voor ons Breughelfestijn. En het is niet van 't paksken zenne", schreef Forza Ninove-kopman Guy D'haeseleer vorig jaar boven een foto van een groep Afrikaanse kinderen die hij op Facebook plaatste. Nu, meer dan een jaar later, zal het bericht hem extra zuur kunnen opbreken.

De kans dat N-VA in Ninove in een coalitie stapt met Forza Ninove is immers onbestaande, zei Bart De Wever vanavond tijdens het kopstukkendebat op Eén. "Walgelijk", noemde de N-VA-voorzitter het bericht. "De kans dat het na het zien van deze foto tot een coalitie komt, is sub zero."

D'haeseleer noemde het bericht vorig jaar een grappig bedoelde aankondiging van het Breughelfestijn van Forza, maar de andere partijen reageerden geschokt en vonden het provocerend.