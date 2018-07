Racistische aanval op jonge moslima (19): daders trekken hoofddoek en bovenkleren uit en verminken lichaam HR

03 juli 2018

17u06

Bron: Belga 0 Twee onbekenden hebben maandagavond op straat in Anderlues (provincie Henegouwen) een jonge moslimvrouw beledigd en haar hoofddoek en bovenkleren uitgetrokken. Voorts verminkten ze het lichaam van de 19-jarige vrouw. Dat meldt het parket van Charleroi.

De jonge moslimvrouw liep maandag rond 23 uur in een steegje in Anderlues, een gemeente nabij Charleroi. Twee onbekenden hielden de vrouw tegen, gooiden haar tegen de grond en beledigden haar met racistische uitspraken.

Vervolgens trokken de daders haar hoofddoek af en haar bovenkleren uit. Met een scherp voorwerp verminkten ze haar gezicht, benen, buik en romp. Nadien kozen ze het hazenpad in een onbekende richting.

Het ging duidelijk om een racistische daad, zegt het parket. De lokale politie van Binche-Anderlues onderzoekt de zaak.