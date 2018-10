Racisme, homofobie, agressie en autokrassen: campagneniveau in Brussel neemt vuile duik ADN

09 oktober 2018

12u02

Bron: Bruzz, DH 1 Enkele besmeurde affiches in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen, daar kijkt niemand van op. Maar in Brussel gaat het niveau van de campagne wel heel steil naar beneden, meldt Bruzz.

Hitlersnorretjes onder de neus van kandidaten of afgescheurde affiches zijn dagelijkse kost in het Brusselse. Alles en iedereen wordt geviseerd, links en rechts. En soms gaat het verder dan wat idiotie met een stift.

Racisme

Karim Sheikh Hassan, kandidaat van Ecolo in Etterbeek, zag zijn poster onlangs 'opgesmukt' met racistische tekeningen waardoor hij wordt afgebeeld als een terrorist. Nog geen uur nadat de affiche was opgehangen, was het prijs. "Bedankt om me nog meer energie te geven om de "boodschap" te bestrijden die jij wilt doorgeven", reageert hij op Facebook.

Homofobie

Ook homofobie komt aan bod in Brussel. Zo besmeurden onbekenden een verkiezingsaffiche van Michael François (Défi) met homofobe tekeningen. De affiche werd daarna in zijn brievenbus gestopt, op zijn privéadres. “Het is vooral dat wat beangstigend is", reageert hij aan Bruzz. "Ik leef hier samen met mijn vriend, ook hij is geschrokken." Op Facebook krijgt François sneren en bedreigingen te slikken. Vandaag nog stuurde iemand hem een foto van een nazivlag. "Extreemrechts stuurt hun dappere kleine soldaatjes op mij af om me intimideren", laakt hij. "Ik laat me niet beledigen of bedreigen."

Volgens Vlaams Belang is het een kwestie van zaaien en oogsten. “Hij voert zelf campagne op een plat en laag niveau”, klinkt het bij de partij. De Défi-kandidaat deelde onlangs een filmpje op sociale media waarop hij op het toilet dankbaar een rol met het logo van Vlaams Belang in ontvangst neemt.

Vandalisme

Ook Vlaams Belang krijgt te maken met afgerukte affiches en posters die beklad worden met nazisymbolen. Op sommige exemplaren staat met graffiti de boodschap: ‘Keer terug naar Antwerpen’.

Soms gaat het vandalisme verder. Dominiek Lootens-Stael van Vlaams Belang zit sinds kort met een grote kras in de motorkap van zijn auto. Niet toevallig net nu, denkt hij. “Het is niet de eerste keer”, legt hij uit aan Bruzz. “En vorige keer was het ook in de laatste dagen voor de verkiezingen.”

Agressie

Thierry Balsat, kandidaat van En avant in Sint-Joost-ten-Node, heeft dan weer klacht ingediend tegen de broer van de huidige burgemeester Emir Kir (PS). Die zou hem hebben aangevallen toen hij een foto nam van een verkiezingsaffiche van Kir die in de vuilbak was beland. "Hij pakte me vast om op mij te beginnen kloppen", aldus Balsat. "Ik kon gelukkig nog naar mijn auto vluchten. Hij sloeg op mijn deur, maar ik kon weg. Als mijn wagen niet amper drie meter verder had gestaan, had hij me in elkaar geslagen."

