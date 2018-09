Raadslid van 'Waar is je boerka, achterlijke koe' mogelijk toch op lijst Vlaams Belang in Kortrijk Peter Lanssens

11 september 2018

12u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gemeenteraadslid Steve Vanneste (Vlaams Belang) uit Kortrijk zal mogelijk toch op de lijst van zijn partij staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opmerkelijk, want Vanneste kwam in opspraak nadat begin augustus een racistisch filmpje opdook.

In het filmpje maakt Vanneste zich boos over het lawaai aan een nachtwinkel in de Rekkemsestraat in Marke. Hij slingert de aanwezigen allerlei verwijten naar het hoofd, zoals 'waar is je boerka, achterlijke koe'. Het filmpje ging viraal. Het einde zijn verhaal in de politiek? Toch niet, zo blijkt nu. Vanneste vertelde maandag na de gemeenteraad dat hij alsnog aan de verkiezingen deelneemt. Hij verliest wel plaats drie en krijgt een nieuwe kans op plaats vijftien.

"Mijn taalgebruik was niet correct die nacht, ik excuseer mij. Ik wou de dag nadien een gesprek met de nachtwinkelier, maar die wilde niet", zegt Steve Vanneste. "Ik doe toch mee omdat ik me niet laat veroordelen. Ik ben geen heilig mens, maar ook geen slecht mens. Een racist? Helemaal niet. Kom naar mijn café De Sherlock in Ieper. Iedereen is er welkom. Het zint me wel niet hoe onze multiculturele maatschappij in elkaar zit. Ik heb het dan over fundamentalistische islamstromingen zoals het salafisme en wahabisme. Die groepen tolereer ik niet. Waarom ik die nacht dan zo reageerde? Ik was thuis aan het relaxen. Er was lawaai aan de nachtwinkel, wat mij stoorde. Ik riep vanop mijn terras ‘zwijg eens’, waarna ik uitgedaagd werd om naar beneden te komen. En mijn zelfbeheersing verloor."

Hersens beschadigd

"Weet u: eind oktober 2017 was ik bijna dood nadat ik bij een vriend in Marke van de trap viel. Ik liep toen een hersenbloeding op. Mijn frontale hersenkwabben zijn beschadigd, waardoor ik sneller mijn zelfbeheersing verlies. Ik neem nu medicatie en zal een training impulscontrole volgen. Een alcoholprobleem, zoals sommigen beweren, heb ik niét. Ik neem ook geen drugs. Het mocht niet gebeurd zijn, die nacht. Maar ik en mijn vriendin werden wel al lang getreiterd. Fluimen op mijn auto, kauwgom in onze brievenbus, tot de spreekwoordelijke druppel kwam. We verhuizen eind november, naar de Molenkouter in Rollegem bij Kortrijk.”

Ligt gevoelig

Of hij plaats vijftien krijgt, beslist Vlaams Belang komend weekend. Het ligt gevoelig. "Hij verdient een tweede kans als mens, maar niet als politicus", vindt Waqar Mahmood, de uitbater van de nachtwinkel. "Ik aanvaard zijn excuses wel niet. Hij ging te ver en blijft ons het leven zuur maken. Zo riep hij recent vanop de straat ‘zijn ze al voor de drugs geweest’. Al was dat filmpje op sociale media verspreiden misschien niet de juiste manier. Dat wij hen zelf treiteren? Er kan iemand iets gezegd of gedaan hebben, maar ik hou mij daar zelf niet mee bezig", aldus Mahmood. Er loopt tegen Vanneste een klacht wegens laster en eerroof. Vanneste diende klacht in wegens schending van de privacy.

