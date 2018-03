Raadselachtig overlijden in Koksijde: 66-jarige man aangetroffen in zee, reanimatiepoging tevergeefs ep

14 maart 2018

12u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op het strand van Koksijde heeft een reanimatiepoging van drie kwartier niet mogen baten. Iets over 9 uur deze morgen troffen wandelaars op het strand, ter hoogte van het Zouavenplein, een bewusteloos persoon aan in het water.

De wandelaars belden meteen de hulpdiensten, sleepten de man uit zee en startten een reanimatie. Maar ook verschillende pogingen van de hulpdiensten bleken tevergeefs. Het slachtoffer, een Franse onderdaan van 66 jaar, overleed op weg naar het ziekenhuis. De man was op reis in Koksijde samen met zijn echtgenote.

Zijn vrouw was om boodschappen en had de politie al gebeld omdat ze ongerust was omdat ze haar echtgenoot niet kon bereiken. Volgens de politiezone Westkust is een wetsdokter aangesteld om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Mogelijks werd het slachtoffer onwel nadat hij kwam vast te zitten in het zand met zijn laarzen en verdronk hij, al is dat niet volledig zeker.