Raadkamerzitting rond Carles Puigdemont uitgesteld naar december Crisis Catalonië ADN TTR

29 oktober 2019

09u39

Bron: Belga 0 De Brusselse raadkamer heeft zich vandaag nog niet gebogen over het Europees aanhoudingsbevel (EAB) dat het Spaanse gerecht heeft uitgevaardigd tegen de ex-minister-president van Catalonië Carles Puigdemont. Dat zal pas op 16 december gebeuren, zo hebben de advocaten van de Catalaanse politicus deze voormiddag gemeld.

Volgens de verdediging is het Brusselse parket van oordeel dat het EAB uitvoerbaar is. “Wij zullen de immuniteit van onze cliënt als Europees parlementslid inroepen en aanvoeren dat er geen sprake is van dubbele strafbaarstelling, en dat er gevaar dreigt voor de schending van de mensenrechten van onze cliënt”, zegt meester Paul Bekaert.

Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Puigdemont. Spanje wil Puigdemont vervolgen, omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee EAB's die eerder waren uitgevaardigd, waren door het Spaanse gerecht ingetrokken. In het eerste Europees aanhoudingsbevel vroeg Spanje de overlevering voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing.

Het Brusselse parket vroeg toen om de EAB's uitvoerbaar te verklaren, al was het parket wel van oordeel dat er geen sprake was van corruptie, maar van samenzwering van ambtenaren, en dat er voor ambtsverzaking geen overlevering kon gebeuren. Dat EAB werd ingetrokken. Een tweede EAB werd in Duitsland behandeld.

“Strafbaar in België”

“Het Belgische openbaar ministerie is van mening dat de feiten ook in België strafbaar zijn”, zegt meester Bekaert. “Het zou naar Belgisch recht gaan om afwending van overheidsgelden en samenzwering tegen de staatsvorm. Wij zullen de immuniteit van onze cliënt inroepen en we betwisten de dubbele strafbaarstelling.”

“We roepen ook in dat er gevaar bestaat dat de mensenrechten geschonden zullen worden. Het EAB wordt hier misbruikt. Ik herinner eraan dat in 2005 de Spaanse wetgever het houden van een referendum niet langer strafbaar heeft gesteld met gevangenisstraffen. Reden daarvoor was dat de wetgever het niet democratisch vond om gevangenisstraffen op te leggen voor het houden van een referendum”, klinkt het.

Opnieuw

In het Europees aanhoudingsbevel dat ditmaal is uitgevaardigd wordt Puigdemont enkel nog vervolgd voor misbruik van overheidsgeld en opruiing. Volgens de advocaten van Puigdemont geniet hun cliënt echter immuniteit als Europees parlementslid. Toen de Catalaanse politicus op 18 oktober voor de onderzoeksrechter werd geleid, werd dat argument al opgeworpen, maar door de onderzoeksrechter niet aanvaard. De verdediging zal het nu opnieuw opwerpen.