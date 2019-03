Raadkamer wil zoon Melikan Kucam vrijlaten, maar parket meteen in beroep ADN

12 maart 2019

15u11

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen wilde de 21-jarige zoon van Melikan Kucam (44) vandaag vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket heeft meteen beroep aangetekend tegen die beslissing. Daardoor blijft hij toch in de cel.

De zoon van het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam werd eind januari aangehouden in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Hij wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. De twintiger verklaarde dat hij zijn vader enkel geholpen had met de administratieve taken bij het opstellen van de lijsten met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.

"En daar blijft hij ook bij. Hij heeft in zijn ogen niets verkeerd gedaan", stelt zijn advocaat John Maes. Of die hulp strafrechtelijke gevolgen krijgt, zal later nog moeten blijken.



De raadkamer vond de aanhouding van de zoon niet langer noodzakelijk voor het onderzoek en wilde hem vrijlaten onder voorwaarden. Het parket verzet zich daartegen en ging in beroep. Binnen de vijftien dagen moet de kamer van inbeschuldigingstelling nu beslissen of hij al dan niet verder aangehouden blijft.

Melikan Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Het ging om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap. Vader Kucam zou zich laten betalen hebben om mensen op die lijst te plaatsen, maar hij ontkent dat met klem. Hij is ook nog altijd aangehouden in het onderzoek.