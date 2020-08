Raadkamer verwijst Melikan Kucam naar rechtbank voor fraude met humanitaire visa Redactie

10 augustus 2020

12u16

Bron: Belga 12 De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag tien verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen in het dossier rond fraude met humanitaire visa. Hoofdverdachte is de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor feiten van mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Melikan Kucam werd in januari 2019 aangehouden. De veertiger, die toen nog in de Mechelse gemeenteraad zat, zou zich hebben laten betalen om mensen aan een humanitair visum te helpen. Die visa werden uitgereikt in het kader van de reddingsactie van christenen uit het oorlogsgebied in Syrië.

Met een humanitair visum konden deze mensen op een veilige en legale manier naar België reizen om in ons land asiel aan te vragen. Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de lijsten opstelde met kandidaten voor zo’n humanitair visum.

Het onderzoek, dat in november 2018 van start ging, bracht onregelmatigheden bij het toekennen van die visa aan het licht. “De organisatie wordt ervan verdacht 219 mensen tegen betaling aan een humanitair visum te hebben geholpen, waarvan 96 mensen - in strijd met de voorwaarden van het visum - niet in België zouden gebleven zijn”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Enkelband

Kucam mocht in oktober vorig jaar de gevangenis verlaten met een enkelband. Hij werd door zijn familie getrakteerd op een feestje en ontkende publiekelijk dat hij geld had aangenomen. In maart van dit jaar werd hij vrijgelaten onder voorwaarden en verlost van zijn enkelband. Ook zijn zoon en echtgenote belandden een tijdje achter de tralies, maar werden eerder al vrijgelaten onder voorwaarden. Geen van de verdachten is momenteel nog aangehouden.

De raadkamer besliste vandaag om Kucam door te verwijzen naar de rechtbank. “De verwijzing gaat niet over schuld of onschuld. We zullen de zaak bepleiten ten gronde”, reageerde zijn advocaat Walter Damen. Naast Kucam werden ook zeven andere mannen en twee vrouwen - onder wie zijn echtgenote en zoon - doorverwezen naar de rechtbank. De verdachten wonen in Mechelen, Wijnegem en Brussel (Etterbeek) en zijn tussen 22 en 60 jaar oud.

De tien zullen zich moeten verantwoorden voor mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie. “Die feiten kunnen bestraft worden met gevangenisstraffen tot 15 jaar en geldboetes tot 150.000 euro per slachtoffer”, zegt Kristof Aerts.

