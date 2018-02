Raadkamer verlengt voorlopige hechtenis terreurverdachte Ali El Haddad Asufi TTR

01 februari 2018

16u23

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de Brusselse raadkamer donderdag de aanhouding van Ali El Haddad Asufi verlengd met twee maanden. Dat meldt het federaal parket. De 32-jarige El Asufi was in juni 2016 opgepakt in het kader van het onderzoek naar de aanslagen in Brussel maar werd later ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Als hij in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer, moet hij binnen de 15 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.

De man was op 24 maart 2016, twee dagen na de aanslagen in Brussel en Zaventem, al eens opgepakt omdat hij een jeugdvriend was van Ibrahim El Bakraoui, beschouwd als één van de leiders van de terreurcel en één van de mannen die zich op 22 maart opblies op Brussels Airport. El Haddad Asufi verklaarde toen dat hij Bakraoui al maanden niet meer gezien had en werd na verhoor vrijgelaten.

Op 9 juni 2016 werd hij opnieuw in de boeien geslagen, nadat de speurders de beelden van de bewakingscamera's in het flatgebouw aan de Kazernenlaan in Etterbeek hadden geanalyseerd. Het was in dat appartement dat Khalid El Bakraoui en Ossama Krayem verbleven in de laatste dagen voor de aanslagen in Brussel en Zaventem. Uit de analyse van die camerabeelden was niet alleen gebleken dat Ibrahim El Bakraoui het appartement al gebruikte sinds oktober 2015, maar ook dat Ali El Haddad Asufi Ibrahim El Bakraoui toen geholpen had bij zijn verhuis en ook in de maanden nadien nog vele malen bij hem over de vloer was geweest. El Asufi werd toen in verdenking gesteld voor de aanslagen in Brussel.

Later, toen ook zijn telefoonverkeer werd onderzocht, bleek dat hij op 4 september 2015 druk getelefoneerd had met nummers in Frankrijk en nog diezelfde nacht naar Frankrijk was vertrokken. Al of niet toevallig op hetzelfde tijdstip waarop Salah Abdeslam naar een vuurwerkwinkel trok net ten noorden van Parijs, om materiaal te kopen voor de bommengordels die in de Franse hoofdstad werden gebruikt. Het vermoeden dat Asufi bij die aankoop was betrokken, zorgde er in juli 2017 voor dat hij ook voor die Parijse terreur in verdenking werd gesteld.