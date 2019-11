Raadkamer stelt beslissing over uitlevering Catalaanse ministers uit TT

15 november 2019

10u59

Bron: Belga, La Vanguardia 0 De raadkamer in Brussel zal zich pas op 16 december over het Europese aanhoudingsbevel tegen de Cat alaanse politici Lluis Puig en Toni Comin buigen. Op die manier kunnen de twee dossiers samen met dat van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont behandeld worden. Dat meldt de Catalaanse krant La Vanguardia.

Puig en Comin moesten deze ochtend voor de raadkamer in Brussel komen waar geoordeeld zou worden over de geldigheid van de Europese aanhoudingsbevelen die het Spaanse gerecht tegen hen heeft uitgevaardigd. Verder moest de raadkamer zich ook buigen over de vraag of er sprake is van dubbele strafbaarheid en of er een risico is op schending van de mensenrechten.

Vanwege hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 dat de Spaanse regering niet toeliet, worden Lluis Puig en Toni Comin samen met andere Catalaanse politici vervolgd. De twee Catalaanse politici verblijven samen met ex-premier Carles Puigdemont al sinds 2017 in ons land om aan vervolging in Spanje te ontkomen. Twee eerdere aanhoudingsbevelen tegen hen werden de afgelopen jaren afgewezen of ingetrokken.

Na de uitspraken in oktober in het proces tegen de politici en onafhankelijkheidsleiders die Spanje niet waren ontvlucht, schreef Spanje opnieuw aanhoudingsbevelen uit tegen Puigdemont, Puig en Comin. Ook ex-minister van Onderwijs Clara Ponsati, die in Schotland verblijft, wordt opnieuw gezocht. Zij werd gisteren door de Schotse politie ondervraagd.

Begin oktober werd Puigdemont verhoord door een onderzoeksrechter in Brussel. Ook zijn zaak werd uitgesteld naar 16 december. Op 7 oktober werden Puig en Comin dan verhoord. Die liet hen net als Puigdemont vrij onder voorwaarden, maar ze moesten wel een vaste verblijfplaats hebben in België. Ook mogen ze het land niet verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter en moeten ze zich ter beschikking houden van het gerecht.

Lluis Puig is de voormalige Catalaanse minister van Cultuur en wordt door de Spaanse rechter vervolgd wegens verduistering en weerspannigheid. Toni Comin is de voormalige Catalaanse minister van Volksgezondheid en wordt vervolgd wegens opruiing en verduistering.

In totaal werden twaalf leden van de voormalige regering van Puigdemont en maatschappelijke organisaties door het Hooggerechtshof in Madrid beschuldigd. Op 14 oktober werden zeven voormalige Catalaanse ministers en de twee leiders van onafhankelijkheidsverenigingen Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Òmnium Cultural, al schuldig bevonden aan opruiing of misbruik van overheidsgeld. De negen Catalanen werden door het Hooggerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen tot dertien jaar.