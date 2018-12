Raadkamer beveelt internering van Poolse man die loketbediende Sara (38) doodschoot HA

21 december 2018

11u57

Bron: Belga 1 De raadkamer in Leuven heeft de internering bevolen van Sebastian H. voor de moord op Sara Van Passel, in augustus 2017.

De 38-jarige Sara Van Passel werd op 21 augustus vorig jaar in koelen bloede neergeschoten door een klant in het ACV-dienstenkantoor in Diest. De schutter kende de loketmedewerkster niet persoonlijk. Het slachtoffer was lukraak gekozen en overleed ter plaatse. De dader nam de vlucht, maar gaf zich later die dag aan bij de politie.

Sebastian H., een 37-jarige man van Poolse nationaliteit, handelde uit wrok omdat de vakbond hem onvoldoende zou gesteund hebben na een arbeidsongeval. Volgens het verslag van de deskundige was H. ontoerekeningsvatbaar. De raadkamer volgt de vordering van het parket. Er komt geen proces voor het assisenhof.