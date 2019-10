Raadkamer Antwerpen stelt schepen Tom Meeuws (sp.a) buiten vervolging in onderzoek naar gesjoemel bij De Lijn: “Blij dat ik bladzijde kan omslaan” TT/BJS

16 oktober 2019

10u20 20 De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag beslist om de Antwerpse sp-a-schepen Tom Meeuws buiten vervolging te stellen in het dossier rond mogelijk gesjoemel bij De Lijn. Daarmee heeft de raadkamer de vordering van het parket gevolgd. “Blij dat ik deze bladzijde kan omslaan”, reageert Meeuws tevreden.

Begin vorig jaar ontving het parket van Antwerpen een aangifte van vervoersmaatschappij De Lijn wegens feiten van “verstoring van het openbaar opbod” door Meeuws in de periode 2014-2015. De klacht ging over het mogelijk opzettelijk en onrechtmatig bevoordelen van enkele Antwerpse ondernemingen.

Meeuws zou gesjoemeld hebben met overheidsopdrachten in zijn functie van regionaal directeur bij De Lijn in Antwerpen. Zo was er sprake van opgeknipte facturen om de Raad van Bestuur te omzeilen. In april 2015 vond er in Borgerhout een groot openingsfeest plaats van de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro. Meeuws, die toen nog directeur was bij De Lijn, keurde de factuur van 664.000 euro van cultuurhuis De Roma goed. Hij zou die wel in verschillende facturen hebben opgesplitst om zo geen toestemming te moeten vragen aan de Raad van Bestuur.

“Zeer uitvoerig en grondig onderzoek”

Na de start van het onderzoek werd in maart 2018 een onderzoeksrechter gevorderd voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. “De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie heeft een zeer uitvoerig en grondig onderzoek gevoerd naar hoe enkele samenwerkingscontracten tot stand waren gekomen”, klinkt het vandaag in een persbericht. Daarbij werden onder meer huiszoekingen uitgevoerd en werden betrokkenen meermaals verhoord.

“Na het gerechtelijk onderzoek stelt het Openbaar Ministerie vast dat er geen aanwijzingen zijn dat Meeuws Tom strafbare feiten pleegde in het kader van deze contracten, ten voordele van zichzelf of anderen”, zegt het OM zelf. “Het dossier is vandaag voorgelegd aan de raadkamer. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Tom Meeuws buiten vervolging te stellen in dit strafdossier en de raadkamer heeft uiteindelijk beslist om de buitenvervolgingstelling uit te spreken.”

Meeuws reageert tevreden op de beslissing van de raadkamer. “Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad in justitie en ben tevreden dat de speurders zo grondig en ernstig deze zaak hebben onderzocht. Het blijft weliswaar knagen, want het is niet fijn om in verdenking te worden gesteld. Zelf sla ik deze bladzijde nu om – ook voor mijn gezin was dit geen makkelijke periode.”

Kartel

De heisa rond Meeuws zorgde begin vorig jaar voor het barsten van het kartel Samen tussen sp.a, Groen en enkele onafhankelijken. Jinnih Beels trok uiteindelijk als onafhankelijke de sp.a-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, met Meeuws op de tweede plaats. Na de verkiezingen stapte de sp.a in een coalitie met de N-VA en Open Vld, Groen bleef in de oppositie zitten.