Raad van State zet licht op groen voor asielcentrum in Zoutleeuw KVDS

29 oktober 2019

13u57

Bron: Belga 0 De Raad van State zet het licht op groen voor de opening van een asielcentrum in Zoutleeuw. Omwonenden hadden zich verzet tegen de beslissing van Fedasil, maar die wordt niet geschorst. Het tijdelijk opvangcentrum biedt over twee weken plaats aan 130 asielzoekers.

De Raad van State wijst bij arrest de vordering af van omwonenden tegen de beslissing van Fedasil om een tijdelijk opvangcentrum te openen in Dormaal, deelgemeente van de Vlaams-Brabantse stad Zoutleeuw. De Raad is van oordeel dat er "geen dringende noodzakelijkheid bestaat om tot de schorsing van die beslissing over te gaan". Het protest was afkomstig van de plaatselijke actiegroep "3440 Genoeg is genoeg".

Timing

Het asielcentrum komt in het voormalige woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwse Steenweg. Dat bood plaats aan 43 senioren. De 130 asielzoekers zouden er begin november hun intrek nemen, maar die timing wordt met twee weken opgeschoven.





De tegenstanders voerden vorige zondag actie tegen de komst van het asielcentrum. Daarvoor daagden amper zeventig mensen op.