Raad van State vindt onbelast bijklussen tweemaal discriminerend

Bron: Belga 0 Thinkstock De Raad van State vindt de regeringsmaatregel die werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden toelaat om voor 6.000 euro per jaar onbelast te kunnen bijklussen discriminerend. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

De Raad wijst erop dat de regeling mogelijk tweemaal discriminerend is. Eigenlijk zegt hij dat verscheidene van de activiteiten die onder de regeling vallen zowel door een bijklusser als door een zelfstandige of werknemer kunnen worden uitgeoefend. Hij vindt het niet evident dat die bijklusser dat werk onbelast zou kunnen doen, terwijl een werknemer daarop wel belastingen en socialezekerheidsbijdragen zou moeten betalen.

Daarnaast vindt de Raad van State het discriminerend dat de regeling alleen openstaat voor wie al een andere professionele hoofdactiviteit heeft - als werknemer of zelfstandige - en voor gepensioneerden. Hij vindt het discriminerend dat bijvoorbeeld huisvrouwen- of mannen of wie minder dan vier vijfde werkt niet in aanmerking komen.