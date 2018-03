Raad van State verwerpt cassatieberoep van haatimam Dison: hij kon zonder problemen het land worden uitgezet ADN

28 maart 2018

18u22

Bron: Belga 1 De Raad van State heeft het cassatieberoep dat de 'haatimam' van Dison had ingesteld tegen zijn uitwijzing afgewezen .

De Marokkaans-Nederlandse imam El Alami Amaouch predikte destijds in Dison, een gemeente bij Verviers. In oktober 2016 kreeg hij het bevel het land te verlaten omdat hij zich in zijn preken erg radicaal uitliet. Ook zijn zoon kwam in opspraak, toen die in een filmpje opriep om christenen te vermoorden.

Alami ging tegen die uitwijzing in beroep. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wees dat beroep af, waarna de man in cassatieberoep ging. De Raad van State verklaarde dat cassatieberoep in december 2016 ontvankelijk, maar heeft het nu verworpen, staat in het arrest te lezen.

De imam kon zonder probleem het land worden uitgezet "vanwege zijn gevaarlijke gedrag", zelfs zonder dat hij daarvoor eerst een strafrechtelijke veroordeling moest oplopen, stelt de Raad van State. Het vermoeden van onschuld, de vrijheid van eredienst of de vrijheid van meningsuiting zijn daarbij niet geschonden.