Raad van State verwerpt beroep tegen tijdelijke schorsing Brusselse politiecommissaris IB

13 oktober 2020

00u59

Bron: Belga 0 De Raad van State heeft het beroep van de Brusselse politiecommissaris Pierre Vandersmissen tegen zijn tijdelijke schorsing verworpen. Dat heeft de Raad van State maandag meegedeeld.

Vandersmissen, directeur interventies bij de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, werd tijdelijk uit zijn ambt ontzet nadat twijfel was gerezen over zijn optreden tegen een burger die illegaal traangas in zijn bezit had tijdens een betoging op 13 september. Hij is voorlopig overgeplaatst naar een andere directie.

Vandersmissen had een spoedbehandeling bij de Raad van State ingeleid om de maatregel aan te vechten. Volgens de commissaris zijn "zijn eer en reputatie" aangetast, maar hij krijgt geen gehoor. De Raad van State oordeelde maandag dat "die aantasting, gesteld dat ze vaststaat en dat ze het gevolg is van de bestreden handeling, niet in die mate ernstig of onomkeerbaar is dat ze de spoedbehandeling zou rechtvaardigen die vereist is opdat de Raad van State de bestreden handeling kan schorsen".

Illegaal traangas

Op beelden is te zien hoe een burger tijdens een betoging voor een betere gezondheidszorg op 13 september in Brussel illegaal traangas gebruikt tegen een betoger die door de commissaris was tegengehouden. Vandersmissen lijkt te laten begaan. Hij maakt slechts een gebaar, maar grijpt ogenschijnlijk verder niet in.

De schorsing van Vandersmissen duurt zolang het administratief onderzoek tegen hem loopt. De korpschef van de Brusselse politie nam de beslissing over de schorsing bij wijze van ordemaatregel. Het onderzoek moet uitwijzen of de commissaris fout heeft gehandeld. Indien er fouten gemaakt zijn, zal dat onmiddellijk leiden tot een disciplinair onderzoek.