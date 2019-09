Raad van State vernietigt verhoogde vreemdelingentaks van Theo Francken AW

16 september 2019

16u25

Bron: Belga 48 De Raad van State heeft het koninklijk besluit, waarin voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de retributie voor een verblijfsvergunning optrok, vernietigd. Francken verhoogde het tarief van 215 naar 350 euro.

Voor de Raad van State moet het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten. Maar de regering heeft niet aangetoond dat ze zich baseerde op “correcte en pertinente informatie” om de kost te betalen van de dienst waarvoor een retributie gevraagd wordt, vindt de Raad. In een reactie op Twitter noemt Francken het arrest een “totaal verkeerd signaal”.

De zaak was in april 2015 aangespannen door een aantal organisaties die rond mensenrechten en asielzoekers werken, zoals de Franstalige Liga voor de Mensenrechten en de MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie).

Tot maart 2015 waren alle regularisatieaanvragen in ons land volledig gratis. Daarna verhoogde staatssecretaris Theo Francken de bedragen gevoelig tot 215 euro. Hij sprak van een “billijke vergoeding voor de administratieve kosten die voortvloeien uit de behandeling van zijn of haar dossier” en hoopte op een ontradend effect dat met name het aantal oneigenlijke regularisatieaanvragen moest doen dalen. “Mensen die geen aanspraak maken op deze procedure zullen twee keer nadenken vooraleer deze aan te vatten”, zei hij destijds.

In maart 2017 trok de regering de bedragen nog verder op tot 350 euro. “Een nieuwe berekening toonde aan dat die onkosten te laag waren ingeschat. Met deze verhoging komen we beter tegemoet aan de werkelijke onkosten. Voor wat hoort wat, ook voor de vreemdeling”, argumenteerde Francken toen.

“Veel te weinig”

En de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie is het nu ook helemaal niet eens met het arrest van de Raad van State. Hij vindt de huidige retributie van 350 euro “nog veel te weinig”, blijkt uit zijn reactie op Twitter. “De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro deo advocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden. Maar er is nog zo veel werk. Totaal verkeerd signaal”, vindt de N-VA’er.

350€ is nog veel te weinig. De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro deo advocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt w. Maar er is nog zo veel werk. Totaal verkeerd signaal. https://t.co/VkULinQpKK Theo Francken(@ FranckenTheo) link