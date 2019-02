Raad van State vernietigt tuchtstraf: agent die dj is, werd te zwaar gestraft Stéphanie Romans

25 februari 2019

00u00 2 Een politieman die in zijn vrije tijd diskjockey was, is daarvoor te zwaar gestraft. De politie hield twee maanden tien procent loon in omdat hij geen toestemming had gevraagd om bij te klussen. Omdat de inspecteur zijn onschuld had verdedigd, was de straf extra zwaar. Dat mag niet, zegt de Raad van State, die de hele tuchtstraf meteen vernietigde.

Het tuchtonderzoek van de politie ging niet over één nacht ijs. De onderzoekers verhoorden in 2015 collega's van de politie, deejays, de uitbater van de zaak waar de agent optrad en een gemeente-ambtenaar. Ze verzamelden een naamkaartje, een factuur, foto's op Facebook en op sites van cafés. Allemaal om te bewijzen dat een politie-inspecteur al jaren een betaalde bijbaan had als diskjockey. Dat lukte ook: het bewijsmateriaal overtuigde de tuchtoverheid. Omdat de politieman geen toestemming had gevraagd om een bijbaan te mogen hebben, riskeerde hij een tuchtstraf.

De politieman was het daar niet mee eens. "Het was een artistiek gebeuren, een geëvolueerde hobby", zei hij ter verdediging. De betalingen waren enkel onkostenvergoedingen.

De zwaarste straf die de politieman riskeerde, was twee maanden lang tien procent minder nettoloon. De tuchtraad adviseerde echter een lichtere straf omdat de activiteit voortvloeide uit een doorgedreven hobby en niet grootschalig was. "2 procent loon inhouden gedurende een maand is voldoende." Maar omdat de beschuldigde inspecteur zijn onschuld volhield, gaf de waarnemend commissaris-generaal hem toch de zwaarste straf - twee maanden lang tien procent minder nettoloon, dus. "De ten laste gelegde feiten zijn duidelijk bewezen. Toch blijft u hardnekkig vasthouden aan uw visie en is van enig schuldinzicht geen sprake", aldus de commissaris-generaal in zijn besluit.

Goed recht

De inspecteur ging in hoger beroep bij de Raad van State. Niet alleen vond hij de straf onterecht, ook de motivering voor de zware straf zat hem dwars. Volgens hem was en is het zijn goed recht om te motiveren dat hij géén bijberoep deed. Maar de tuchtoverheid leidt daaruit af dat er geen schuldinzicht is. "Een tuchtrechtelijk vervolgd personeelslid mag dus nooit de ten laste gelegde feiten betwisten", aldus het betoog bij de Raad van State. "Want dan loop je het risico op een zwaardere straf." De Raad van State gaf de politie-inspecteur daarin gelijk. Op basis van de motivering van het tuchtcollege vernietigde de Raad de hele tuchtstraf. Over de vraag of de politieman muziek mocht draaien, sprak de Raad zich niet uit.

Rij-instructeur?

Vorige zomer is de wetgeving voor agenten die een bijberoep willen uitoefenen versoepeld. Voorheen mocht politiepersoneel eigenlijk geen enkele nevenactiviteit uitoefenen. Individuele uitzonderingen waren afhankelijk van de lokale overheid. "Dat leidde soms tot absurde situaties", zegt Joery Dehaes van de politievakbond ACV Politie. "Een politieman wiens echtgenote een traiteurszaak had, mocht zijn vrouw niet helpen. Nu is dat wel toegestaan. Je moet je overste wel inlichten."

Bepaalde nevenactiviteiten blijven verboden. "Alle beroepen die in conflict kunnen komen met de job van agent zijn verboden. Zoals rij-instructeur. Want wat als je op de baan een inbreuk vaststelt, mag je dan een proces-verbaal opstellen? Ben je daar dan in functie van de politie of niet? Zulke situaties willen we vermijden."