Raad van State vernietigt reeks exportvergunningen voor Waalse wapens aan Saudi-Arabië

14 juni 2019

16u26

Bron: Belga

De Raad van State heeft vandaag een aantal vergunningen vernietigd die de Waalse regering had toegekend aan de wapenfabrikanten FN en CMI voor de levering van wapens aan Saudi-Arabië. Volgens het administratief rechtscollege heeft de Waalse regering onvoldoende aangetoond dat ze grondig heeft onderzocht of de mensenrechten in Saudi-Arabië worden nageleefd.