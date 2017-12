Raad van State vernietigt lokale bedrijfstaks Anthony Statius

04u49

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 CSA/ Coussement Bart Van Hulle. Bart Van Hulle (Open Vld) heeft de strijd tegen de algemene belasting op economische bedrijvigheid in Maldegem gewonnen. In een arrest van de Raad van State krijgt de zakenman gelijk over de hele lijn.

Bart Van Hulle vecht al drie jaar tegen wat hij een onrechtvaardige belasting noemt. Op 23 oktober 2014 besliste de gemeenteraad om voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een algemene belasting op de economische bedrijvigheid te heffen. Samen met fiscaal advocaat Thierry Lauwers vroeg Van Hulle voor de aanslagjaren 2014 en 2015 de vernietiging van die belasting aan bij de Raad van State. Die geeft hem nu gelijk in een arrest waarin de beslissing van de gemeenteraad wordt vernietigd.

"De Raad van State heeft nu voor 2014 alvast bepaald dat de belasting strijdig is met de grondwet", zegt Van Hulle. "De gemeente zal aan alle Maldegemse bedrijven die belasting met 7 procent jaarlijkse intrest moeten terugbetalen, wat neerkomt op een bedrag van meer dan 700.000 euro. Dit is een grote overwinning, want dit arrest zou grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de meer dan honderd andere gemeenten die ook dezelfde belasting innen."

Het arrest komt amper een dag nadat de gemeente aankondigde dat ze de personenbelasting voor de tweede keer deze legislatuur zal verlagen. Schepen van Financiën Frank Sierens (CD&V) wenste gisteren nog niet officieel te reageren. "Ik heb het arrest nog niet gezien en ga hier dan ook nog geen uitspraken over doen."

Alternatieven

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zoekt alternatieven. Zeker omdat de federale hervorming van de vennootschapsbelasting mogelijk slecht nieuws is voor de lokale financiën. "Sommige zelfstandigen zullen een vennootschap oprichten om van dat lager tarief te genieten," zegt Jan Leroy van de VVSG in De Tijd. "Zo ontsnappen ze aan de aanvullende belasting die de gemeenten op de personenbelasting heffen en kalft de fiscale basis voor de gemeenten nog meer af."