Raad van State: "Tommelein gaat boekje te buiten rond zonnepanelen" TK

09 juni 2018

11u12

Bron: Belga 0 Eigenaars van zonnepanelen komen als eerste aan de beurt om hun oude elektriciteitsmeter te vervangen door een slim exemplaar. Maar die plannen van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) ­dreigen in het water te vallen. ­Volgens de Raad van State gaat de minister zijn boekje te buiten. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Eigenaars van zonnepanelen hebben nu een terugdraaiende teller, en op het einde van de maand betalen ze enkel hun effectieve verbruik. Digitale ­meters draaien echter niet terug. Vanaf 2021 zou dat probleem vanzelf moeten opgelost zijn, want dan kunnen eigenaars van zonnepanelen hun overtollige elektriciteit verkopen. Hoe dat precies zal gebeuren, moet nog worden uitgewerkt. Tommelein heeft een overgangsmaatregel klaar: de elektriciteit die eigenaars van zonnepanelen op het distributienet zetten, wordt op een andere manier afgetrokken van het verbruik.

Engagementen nakomen

Volgens de Raad van State komt de Vlaamse regering daarmee op federaal terrein, omdat de regeling gevolgen heeft voor de inkomsten van de federale heffingen op elektriciteit. De Raad stelt voor om de overgangsregeling te schrappen, en wel zo snel mogelijk.

Na juridisch onderzoek heeft Tommelein beslist om door te zetten met zijn decreet. "De terugdraaiende teller is wel degelijk onze bevoegdheid", zegt Tommeleins woordvoerster. "Mensen die in hernieuwbare energie ­geïnvesteerd hebben, moeten we belonen. Engagementen komen we na."