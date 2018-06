Raad van State steekt stokje voor "pop-upslachthuizen" in Genk en Beringen kg

15 juni 2018

12u46

Bron: Belga 0 De Raad van State heeft twee beslissingen van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vernietigd. De FAVV erkenden twee tijdelijke inrichtingen voor het slachten van schapen en geiten: een loods in Genk en een bedrijfshal in Beringen . Door het arrest worden de slachthuizen niet meer erkend. Volgens Gaia werden de "pop-upslachthuizen" vooral gebruikt om onverdoofd ritueel te slachten.

De Raad van State is van oordeel dat een slachthuis, om als dusdanig te worden erkend, een duurzaam karakter moet hebben, aldus de website van het rechtscollege. Dat moet garanderen dat de nodige infrastructuur aanwezig is "om het slachten in toegelaten omstandigheden te laten verlopen en om een adequate en permanente opvolging en controle mogelijk te maken", luidt het. De tijdelijke slachtvloeren in Genk en Beringen voldoen niet aan die voorwaarden.

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch reageert tevreden. "Het arrest van de Raad van State neemt elke twijfel weg: bij gebrek aan een duurzaam karakter voldoen de pop-upslachthuizen in Genk en Beringen - veredelde loodsen waar hooguit twee dagen tijdens het Offerfeest schapen onverdoofd geslacht worden - niet aan de wettelijke voorwaarden om erkend te worden als 'slachthuis'".

Enkel in erkend slachthuis

In het arrest wordt verwezen naar een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hof bevestigde dat onverdoofde rituele slachtingen enkel mogelijk zijn mits bepaalde voorwaarden. Zo moet het slachten plaatsvinden in een erkende inrichting én moet deze voldoet aan technische eisen op gebied van bouw, indeling en uitrusting.

"Hiermee treedt de Raad van State onze argumentatie volledig bij", aldus Vandenbosch in een persbericht. "De Raad van State is van oordeel dat de pseudoslachthuizen in Genk en Beringen geen duurzaam karakter hebben en daarom vernietigt ze de erkenningen die ten onrechte werden afgeleverd door het FAVV. Er kan geen beroep tegen aangetekend worden."

Verdoving verplicht in 2019

Gaia herinnert eraan dat vanaf volgend jaar ook in slachthuizen in Vlaanderen niet meer onverdoofd geslacht mag worden. "Vanaf 1 januari 2019 moeten ook voor rituele slachtingen schapen wettelijk verplicht voorafgaand aan de halssnede verdoofd worden via omkeerbare elektronarcose, en runderen onmiddellijk na de halssnede, zolang de bedwelmingsmethode voor die dieren niet op punt staat."