Raad van State schort export van Waalse wapens naar Saoedi-Arabië op lva

30 juni 2018

Bron: Belga 2 De Raad van State heeft vrijdag een handvol exportlicenties opgeschort van wapens van FN Herstal naar Saoedi-Arabië. Dat schrijven L'Echo, Le Soir en La Libre Belgique vandaag. De Raad van State oordeelde dat de Waalse regering niet voldoende onderzocht heeft of de grondrechten gerespecteerd worden.

De Franstalige Mensenrechtenliga en het Franstalige vredesplatform CNAPD dienden eind 2017 vier beroepen in over militair materieel dat geproduceerd of geëxporteerd wordt door FN Herstal. Le Soir schrijft dat de Raad van State acht licenties opschortte, volgens L'Echo gaat het om zes.

De Raad van State argumenteert dat "het Waals Gewest niet concreet heeft aangetoond dat het een minutieus en omzichtig onderzoek voerde naar enkele criteria die vermeld staan in het decreet van 21 juni 2012 over de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en defensiegerelateerde producten".

De Raad van State weerhield enkele andere beroepen niet, tegen een twintigtal andere exportlicenties voor FN Herstal en CMI, omdat die al uitgevoerd zijn, schrijft Le Soir.

In 2017 was Saoedi-Arabië de belangrijkste klant van de Waalse bedrijven. Het ging om een totaalbedrag van 153 miljoen euro.