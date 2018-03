Raad van State schaart zich achter 25.000 euro-drempel van witte kassa kv

De Raad van State heeft de beroepen van drie horecaverenigingen tegen de drempel van 25.000 euro voor de witte kassa verworpen. Dat meldt de FOD Financiën vandaag. Drie andere zaken zijn nog hangende bij de Raad van State, maar de arresten "versterken de rechtszekerheid" van de witte kassa, stelt de federale overheidsdienst.

De Waalse en Brusselse beroepsorganisatie voor de horeca en een privévennootschap hadden bij de Raad van State een beroep ingesteld tegen de witte kassa, of het geregistreerde kassasysteem in het jargon. Sinds 1 juli 2016 moet elke horeca-uitbater die jaarlijks meer dan 25.000 euro omzet haalt uit de verkoop van ter plaatse genuttigde maaltijden zo'n witte kassa hebben, maar daar waren de horecaverenigingen het niet mee eens.

De Raad van State volgde die redenering niet en verwierp de zaken vorige week woensdag in drie arresten. "Deze arresten versterken de rechtszekerheid met betrekking tot de geregistreerde kassasystemen", reageert de FOD Financiën. Drie andere beroepen zijn nog hangende bij de Raad van State.

Eind vorig jaar bleek nog dat zeven op de tien horecazaken in ons land niet in orde zijn met de witte kassa. Meestal werd de kassa niet correct gebruikt, soms was ze wel aanwezig, maar niet geïnstalleerd, en in één procent van de zaken stond er naast de witte kassa nog een andere, niet-geregistreerde kassa.