Raad van State noemt alternatief voor bedrijfswagens "discriminerend" Redactie

12u33

Bron: DS 0 Ilias Teirlinck De Raad van State noemt de 'cash for cars'-regeling, die bedrijfswagens fiscaal vriendelijk wil omzetten in loon, discriminerend. Dat schrijft De Standaard.

Als de werkgever het goedkeurt, krijgt wie zijn bedrijfswagen inlevert, daar vanaf volgend jaar cash voor in de plaats. Hoort bij die wagen ook een tankkaart, dan ontvangt hij of zij er nog eens 20 procent bovenop. Voor de zomervakantie nam het kernkabinet hierover al een principiële beslissing.

De Raad van State onderzocht of het voorstel wettelijk is. De conclusie: cash for cars discrimineert tussen loontrekkenden zonder en loontrekkenden met een mobiliteitsvergoeding. Als de regering de regeling toch wil doorvoeren, zal ze haar ontwerp grondig moeten bijsturen.

Als de regering de regeling toch wil doorvoeren, zal ze haar ontwerp grondig moeten bijsturen

Voordelig statuut

De Raad van State heeft ook bedenkingen bij een antimisbruikbepaling in het ontwerp. De regering wil vermijden dat werkgevers een deel van het loon van werknemers omzetten in een bedrijfswagen om onder de fiscaal voordelige regeling te kunnen vallen.

En zal het beoogde doel wel worden bereikt? Het voordelige statuut van bedrijfswagens blijft namelijk bestaan, werknemers zijn niet verplicht om over te stappen en er is geen garantie dat werknemers die hun auto inruilen, overstappen op een milieuvriendelijker vervoersmiddel.

'Deze mobiliteitsvergoeding komt enkel tegemoet aan het negatieve effect van het bestaande systeem' Reactie in regeringskringen

De regering moet het advies nu bespreken. De kritiek dat het ontwerp een ongelijke fiscale behandeling in het leven roept, wordt onterecht geacht. "Deze mobiliteitsvergoeding komt enkel tegemoet aan het negatieve effect van het bestaande systeem waarbij werknemers worden gestimuleerd gebruik te maken van een bedrijfswagen, door hen de mogelijkheid te bieden hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding", aldus een regeringsbron tegen De Standaard.