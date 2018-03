Raad van State haalt uit naar politiek: "Kunnen taak nog amper uitvoeren door overvloed aan verzamelwetten" sam

16 maart 2018

20u51

Bron: belga 0 De Raad van State waarschuwt dat het zijn adviestaak nog amper correct kan uitvoeren wegens een overvloed aan verzamelwetten, die bovendien steeds vaker opduiken in fiscale aangelegenheden.

De kritiek staat in een advies dat de afdeling wetgeving van de Raad van State vorige maand gaf over wijzigingen aan onder meer de hervorming van de vennootschapsbelasting en de relancewet, die nog definitief groen licht moet krijgen. Dat al die aanpassingen nu al moeten gebeuren, bewijst voor het rechtscollege dat de oorspronkelijke wet een "onvoldragen en prematuur wetgevend initiatief" was.

De Raad van State herinnert eraan dat hij al vaker heeft gewaarschuwd voor het "ongebreideld" gebruik van verzamelwetten voor snelle fiscale hervormingen. "De spoed waarmee ontworpen wijzigingen telkenmale worden opgesteld en moeten worden beoordeeld door de Kamer, werken nieuwe vergissingen of onjuiste beleidsinschattingen in de hand die korte tijd nadien nopen tot reparatiewetgeving", luidt het advies.

Gevaar

Die praktijk brengt bovendien "de rechtszekerheid in het gedrang" in een domein waarin het legaliteitsbeginsel in belastingzaken geldt, een rechtsprincipe dat onder meer voorkomt dat de overheid regels met terugwerkende kracht kan opleggen. De belastingplichtige hoort ook op tijd te weten waar hij aan toe is. "Door de weinig transparante wijze waarop de wijzigingen in de memorie van toelichting worden voorgesteld, wordt die rechtsonzekerheid alleen maar verhoogd", luidt het.

De Raad van State meent verder dat "opnieuw een grens is overschreden". "Kennelijk heeft men een regeling aangenomen goed wetende dat de tekst nog niet helemaal gereed is. De gehanteerde werkwijze waarbij eerst wetens en willens onvoldragen wetsbepalingen worden aangenomen, om die vervolgens kort erna weer bij te stellen, is geen toonbeeld van behoorlijk wetgevend handelen", klinkt het scherp.

In die omstandigheden is het voor de afdeling wetgeving "zeer moeilijk naar behoren haar adviserende taak uit te voeren", klinkt het.