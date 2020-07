Raad van State geeft positief advies aan wetsvoorstel uitbreiding abortus: volgende week nieuwe poging tot stemming in Kamer? TT

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Le Soir 4 De Raad van State heeft een positief advies afgeleverd over het wetsvoorstel rond de uitbreiding van abortus. Vorige week zorgde het voorstel nog voor hoogspanning in de Wetstraat, nadat het ter stemming werd voorgelegd in de Kamer. Het voorstel ligt politiek zeer gevoelig: CD&V is tegen het voorstel en koppelt de kwestie aan de regeringsvorming. De tekst werd uiteindelijk uit het parlement geëvacueerd door aanpassingen eraan opnieuw naar de Raad van State te sturen voor advies, maar dat is nu dus al afgeleverd. Volgens de Raad zijn er geen opmerkingen bij de amendementen. Daardoor kan het voorstel volgende week tijdens de laatste zitting voor de zomervakantie toch opnieuw op de agenda van de Kamer komen.

Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet en verlengt de termijn van twaalf naar achttien weken. De verplichte bedenktijd wordt ingekort en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen.

PS, Groen en Ecolo vragen alvast dat het wetsvoorstel na het advies van de Raad van State volgende week donderdag behandeld zou worden. Het is al het derde positieve advies dat de Raad aflevert, er is volgens de partijen dus niets meer dat de stemming nog in de weg staat. Een brede meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt het voorstel.



De stemming werd vorige week uitgesteld met de steun van CD&V, N-VA en Vlaams Belang: wanneer minstens 50 van de 150 Kamerleden advies vragen, moet de Raad van State zich over een wetsvoorstel of amendementen erop uitspreken.

De kwestie had eerder de formatiegesprekken nog op de helling gezet, nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez plots had aangekondigd dat de parlementsleden van zijn partij vrij mochten stemmen over het voorstel. Nochtans bestond er volgens CD&V een afspraak tussen de drie partijen die de formatie leiden, CD&V, MR en Open Vld, om het abortusdossier niet in de Kamer te behandelen, maar tijdens de regeringsonderhandelingen. Dat Bouchez die afspraak opzegde, zorgde voor ergernis bij CD&V. Partijvoorzitter Joachim Coens dreigde er zelfs mee te stoppen met zijn rol als ‘koning’ in de regeringsvorming.

Uiteindelijk werd de ruzie bijgelegd, maar het is maar de vraag hoelang de wapenstilstand zal duren als het voorstel volgende week effectief op de agenda van de Kamer zou komen te staan. Bouchez tweette vanmiddag al dat wat hem betreft het voorstel geagendeerd kan worden zodra de Raad van State het advies had afgeleverd.

Ook bij Groen gaan ze ervan uit dat het voorstel volgende week gestemd wordt. “Volgens de normale gang van zaken komt de stemming volgende week op de agenda van de plenaire vergadering”, tweet Jessika Soors.

