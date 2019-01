Raad van State geeft negatief advies voor mega-gevangenis Haren TVC

18 januari 2019

10u27

Bron: Belga 0 De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven voor de mega-gevangenis van Haren. Dat melden verenigingen die gekant zijn tegen het project. De stedenbouwkundige en de milieuvergunning toegekend aan Cafasso, het consortium verantwoordelijk voor de financiering, bouw en het beheer, zou geannuleerd worden.

"De tegenstanders van de gevangenis hebben tot nu toe geweigerd te communiceren over het advies dat de auditeur enkele weken geleden gaf omdat ze vonden dat terughoudendheid nodig is voor het voeren van het debat", zeggen de verenigingen.

"We stellen echter vast dat de tegenpartij onze terughoudendheid gebruikt om de principes van de democratie met voeten te treden en de gevangenis in Haren voor te stellen alsof die er al is. Daarom hebben we besloten over het dossier te communiceren."

De gevangenis is een van de sluitstukken van het gevangenisbeleid van minister van Justitie Koen Geens. De instelling moet plaats bieden aan 1.190 gedetineerden, verspreid over acht kleinere gebouwen, en moet de verouderde ­gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael vervangen. De bouw had eigenlijk al in het voorjaar van 2015 moeten beginnen.