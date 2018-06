Raad van State fluit Ducarme terug over sluiting slachthuis Geel: slachthuis gaat maandag weer open TTR

11 juni 2018

16u36

Bron: Belga 1 De Raad van State schorst de beslissing van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) om het slachthuis in Geel te sluiten. Ducarme nam die beslissing eind mei omwille van problemen met hygiëne en infrastructuur. Maar volgens de Raad van State wijkt de beslissing van Ducarme af van een gunstig advies van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en is ze ook "niet afdoende gemotiveerd". "De minister houdt vooral rekening met negatieve elementen uit het verleden en niet met recentere inspanningen die werden verricht om de situatie van het slachthuis te verbeteren", aldus de Raad van State.

Minister van Middenstand en Landbouw Ducarme besliste op 31 mei om de erkenning van het slachthuis van Geel in te trekken. Problemen met hygiëne en de infrastructuur lagen volgens Ducarme aan de basis voor de onmiddellijke sluiting van het slachthuis.

Het slachthuis van Geel vocht de beslissing van Ducarme aan. De uitbaters wezen erop dat ze al miljoenen hadden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en in onderhoud. Ducarme zou volgens hen ook ingegaan zijn tegen een positief advies van de beroepscommissie van het FAVV.

De Raad van State geeft het slachthuis nu gelijk en schorst de beslissing van Ducarme. Volgens de Raad van State houdt Ducarme onvoldoende rekening met de inspanningen die het slachthuis heeft gedaan om tegemoet te komen aan de kritiek. De MR-minister heeft volgens het rechtscollege ook niet goed genoeg gemotiveerd waarom het advies van de beroepscommissie van het FAVV niet kon gevolgd worden "en waarom de opgesomde maatregelen en het ontbreken van gevaar voor de voedselveiligheid niet volstaan om de intrekking van de erkenning te schorsen".

Minister Ducarme neemt akte van de beslissing van de Raad van State, maar geeft inhoudelijk geen commentaar.

Activiteiten heropstarten

Het slachthuis gaat maandag de activiteit weer opstarten, nu dat de Raad van State de beslissing van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) om het slachthuis te sluiten, geschorst heeft. "We zijn opgelucht en blij dat we opnieuw aan de slag kunnen," zegt CEO Peter Verherstraeten in een persmededeling. "We hebben bijzonder veel steun gekregen van onze medewerkers en onze trouwe klanten. Daar zijn we dankbaar voor. We gaan er opnieuw 100 procent tegenaan."

"We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in ons slachthuis en dat blijven we doen", zegt CEO Peter Verherstraeten. "De Raad van State geeft opnieuw groen licht. Hun experts zijn van mening dat de beslissing van de minister niet voldoende onderbouwd was: er was zomaar voorbijgegaan aan de positieve inspanningen. Met de positieve instelling die ons kenmerkt, vertrekken we opnieuw. We hebben geleerd uit onze fouten en gaan hard werken om het in de toekomst nog beter te doen."