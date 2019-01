Raad van State buigt zich over sterrensysteem Vlaamse B&B's IB

11 januari 2019

05u59

Bron: Belga 0 De Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege van ons land, moett zich buigen over de vraag of een B&B in Vlaanderen vier of vijf sterren kan krijgen.

De uitbater van een van de weinige vijfsterren-B&B's vindt het namelijk niet kunnen dat het Vlaams Gewest het systeem verandert waardoor zij volgend jaar een ster minder krijgen. Dat staat vandaag in Het Nieuwsblad.

Nieuw systeem

Tot op vandaag kan een bed & breakfast in Vlaanderen één tot vijf sterren halen als die in of net rond kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven of Mechelen gevestigd is of de classificatie 'Comfort', 'Basic' of 'Luxe' krijgt. Maar vanaf april 2020 komt daar verandering in. "Dan gaan we naar een nieuw systeem waarbij er enkel nog één, twee, drie of vier sterren zijn, ook in en rond de kunststeden", zegt Stefaan Gheysen, voorzitter van de beroepsfederatie in de krant.

Volgens hem wilde Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) een uniforme beoordeling. Dus besloot de beroepsfederatie om te gaan naar een viersterrensysteem.

Exclusiviteit

Maar één van de uitbaters van een vijfsterrenzaak stapte naar de Raad van State. De klacht kwam er omdat het afnemen van een ster "een nadelige ­invloed op de markt- en concurrentiepositie kan hebben". De exclusiviteit waarmee de zaak kon uitpakken, valt immers weg.

De beroepsfederatie betreurt de gerechtelijke stappen, maar toont begrip.