Raad van Europa sluit twee Belgische oud-parlementsleden "voor het leven" uit wegens corruptie kv

28 juni 2018

19u24

Bron: Belga 0 De Raad van Europa heeft vandaag besloten om Alain Destexhe, Stef Goris en twaalf andere voormalige leden van de Parlementaire Vergadering "voor het leven" uit te sluiten. De veertien waren in opspraak gekomen in het kader van het zogenaamde Azerigate-schandaal.

De naam van de veertien oud-leden doken op in een rapport van een onderzoekscommissie dat een aantal aantijgingen van corruptie onder de loep had genomen. Die beschuldigingen werden niet weerhouden, maar de Raad van Europa verwijt hen wel dat ze de gedragscode voor parlementsleden hebben geschonden.

De Parlementaire Vergadering besloot vandaag dat de betrokken oud-leden niet meer mogen deelnemen aan activiteiten van de Raad van Europa. Ze verliezen voor altijd het recht op toegang tot de gebouwen van de Raad van Europa. Naast Destexhe en Goris gaat het om oud-leden uit Italië, Spanje, Slovenië, Noorwegen, Duitsland, Finland, Zweden, Polen en Azerbeidzjan.

Het schandaal barstte los in januari 2013, toen een Duitse ngo leden en oud-leden van de Raad van Europa ervan beschuldigde dat ze zich hadden laten omkopen door de regering van Azerbeidzjan. Ze zouden in ruil een kritisch rapport over de situatie van politieke gevangenen in het land hebben weggestemd.

In de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zetelen 324 parlementsleden uit de 47 lidstaten van de organisatie, die zich vooral bezighoudt met het toezicht op de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat op het oude continent.