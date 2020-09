Raad van bestuur VRT buitenspel gezet over Streamz KVE

18 september 2020

07u50

Bron: Belga 1 Mailverkeer binnen de raad van bestuur van de VRT toont frustraties over de manier waarop de VRT besliste mee te werken aan de nieuwe, Vlaamse streamingdienst Streamz . Dat schrijft De Standaard vrijdag, die het mailverkeer kon inkijken.

De streamingdienst, een samenwerking ­tussen DPG Media, ­Telenet en de VRT, is sinds vorige maandag beschikbaar. Maar er wordt in de raad van bestuur pas komende maandag voor het eerst over gesproken. Rijkelijk laat, vinden meerdere leden van de raad, die het nieuws over de samenwerking overigens in de pers moesten lezen.

In een mail aan voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) op 7 september haalt Dirk Sterckx (Open Vld) aan dat de raad, die bevoegd is voor strategische beslissingen, op de hoogte had moeten worden gesteld. Hij werd bijgetreden door Vlaams Belang-lid Eric Deleu en Bart Caron (Groen).



De woordvoerder van de raad van bestuur en de directie van de VRT spreekt tegen dat het om een strategische beslissing gaat. Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) is dezelfde mening toegedaan.

