Raad van bestuur van de VRT stelt bemiddelaar aan om aanslepend intern conflict op te lossen Robin Broos

30 december 2019

18u00

Bron: De Morgen 6 Tijdens een inderhaast ­bijeengeroepen vergadering heeft de raad van bestuur van de VRT vanmiddag beslist een bemiddelaar aan te stellen. Eerder had de voltallige directie aangestuurd op het ontslag van directeur media en productie Peter Claes. Dat gebeurt niet, omdat de raad denkt dat er nog niet voldoende pogingen tot verzoening zijn geweest.

Claes wordt gezien als de ‘nummer 2’ in de hiërarchie aan de Reyerslaan. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de contracten met de productiehuizen en de schermgezichten.

De bemiddelaar die de raad nu heeft aangesproken is Fabiaan Van Vrekhem, is partner bij executive management consultancy organisatie Accord Group Belgium en ook de headhunter bij aanstelling van VRT-topman Paul Lembrechts. Hij is ook de auteur van de boeken De disruptieve competentie en Disruptie@work.

Twee weken geleden barstte aan de top van de VRT een ongeziene machtsstrijd los. Na een meningsverschil over de onderhandelingen met de Vlaamse regering en hoe die gevoerd moeten worden, vroeg CEO Paul Lembrechts aan de raad van bestuur om Peter Claes, de directeur media en productie, te ontslaan. De raad weigerde op die vraag in te gaan.

In een brief spraken de vier leden van het directiecomité hun steun uit aan Lembrechts. Daarin beschuldigen ze Claes van oncollegiaal en deloyaal gedrag en vragen net als hun CEO om zijn ontslag. Ook de vakbonden kozen de kant van de CEO. De schermgezichten en productiehuizen gingen dan weer achter Claes staan.

