R-waardes overschrijden opnieuw grens van 1 in alle provincies HAA

14 september 2020

12u13

Bron: Belga 0 Het reproductiegetal in ons land ligt opnieuw in alle provincies boven de grens van 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet, en de coronavirusepidemie zo verder uitbreidt. Dat blijkt uit de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Enkel in de provincie Namen bedroeg het R-getal gisteren nog 0,974, terwijl dat vandaag naar 1,133 is gestegen. In West-Vlaanderen ligt de mediane schatting van het reproductiegetal momenteel het hoogst op 1,598.

De schattingen van het reproductiegetal per provincie zijn gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd, verduidelijkt Sciensano.



De voorbije dagen zaten vele provincies al boven 1. Toch is het geleden van het weekend van 8 augustus dat die grens werd overschreden in alle provincies, zo blijkt uit het coronadashboard van de UHasselt en dat wordt bevestigd door Sciensano-epidemioloog Boudewijn Catry.

Voor heel België komt de R-waarde op basis van het aantal ziekenhuisopnames tussen 7 en 13 september nu op 1,463 te liggen.

