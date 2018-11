QUIZ. Zou jij nog slagen voor het examen aardrijkskunde? Test het hier TTR

09 november 2018

De leerkrachten aardrijkskunde vrezen voor hun vak. Het katholiek onderwijs werkt immers aan een nieuw vak waarin natuurwetenschappen en techniek geclusterd zijn met aardrijkskunde. “De algemene kennis van jongeren gaat erop achteruit en dat zal niet veranderen door aardrijkskunde te integreren in een clustervak”, meent Rita Heyrman, voorzitster van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde. Tot de eindtermen aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs behoort vandaag ook kennis over astronomie, geologie en ecologie. Zou jij slagen voor een schooltoets aardrijkskunde? Doe hier de test.

