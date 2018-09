QUIZ. Slaag jij nog voor het lager onderwijs? Test het hier de hele week

03 september 2018

Zou jij vandaag nog slagen voor het lager onderwijs? Ontdek het met het septemberrapport. Aan de hand van de huidige eindtermen in het lager onderwijs hebben we elke dag een reeks vragen voor je klaarstaan opgesteld door OVSG. Benieuwd hoe het gesteld is met jouw kennis van wiskunde, W.O., taal en wetenschap? Op vrijdag krijg je jouw eindrapport.