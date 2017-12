Quiz: "Regering dreigt mensenrechten prins Laurent te schenden" - Wat weet u over hem? Test uw kennis in onze zeven vragen tellende quiz Matthias Van den Bossche

Prins Laurent heeft weer van zich laten horen. Zijn advocaat waarschuwt in een brief aan premier Charles Michel dat de regering de mensenrechten van Laurent dreigt te schenden. Wat weet u allemaal over het enfant terrible van de Saksen-Coburgs? Test uw kennis in onze quiz.

1. Kolonel Noël Vaessen, de adviseur van prins Laurent in de jaren negentig, beleefde ooit de schrik van zijn leven toen hij als passagier bij prins Laurent in de auto zat. Hoe kwam dat?via GIPHY

2. Voor Claire met prins Laurent in 2003 in het huwelijk trad, was zij actief als:

3. In 2015 boekt Laurent op zijn onkostennota een skivakantie en de schoolrekening van zijn kinderen als beroepskosten. Hij betaalt .... euro van zijn dotatie terug.

4. De prins in 2015: "Mijn familie heeft mij nooit gesteund. Het is begonnen met mijn oom, koning Boudewijn, en vervolgens met koning Albert II (zijn vader). Met hen was het als met de ...".

5. De jongste rel met prins Laurent gaat over zijn bezoek aan de Chinese ambassade ter ere van de 90ste verjaardag van het Chinese Volksbevrijdingsleger. Laurent was daar zonder dekking van de regering. Naast de prins was ook Brecht Vermeulen, de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken aanwezig. Vermeulen verklaarde dat hij was uitgenodigd als lid van de interparlementaire vriendschapsgroep (IPU) België-China. Vermeulen is Kamerlid voor:

6. De prins in een openhartig interview met 'La Dernière Heure' ook in 2015: "Ik begrijp wel dat sommigen dat idioot vinden, maar het is gewoon zo", luidde deels zijn antwoord. Wat is een van Laurents grote fascinaties?

7. Toen Laurent twee jaar geleden een jonge persfotograaf met een rastakapsel tegenkwam, had de prins een opmerkelijke uitspraak klaar.