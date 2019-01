Quiz: Oostkantons zijn 100 jaar Belgisch, test je kennis over Ostbelgien in deze 5 vragen mvdb

19 januari 2019

06u56

Bron: ANP - BuzzR 0 Koning Filip heeft vrijdag in het parlement van de Duitstalige gemeenschap stilgestaan bij het feit dat honderd jaar geleden de vredesconferentie van Parijs plaatshad. Daar werd na het einde van de Eerste Wereldoorlog onder meer gesproken over nieuwe grenzen.

Als gevolg van die conferentie kreeg ons land er bij het vredesverdrag van Versailles (1919-1920) de ‘Oostkantons’ rond Eupen en Malmédy bij. Dit gebeurde als compensatie voor het zware leed onder de Duitse bezetting en de loopgravenoorlog in de Westhoek (1914-1918). Bedoeling was de grenzen beter verdedigbaar te maken en het land sterker. Albert I en de toenmalige Belgische regering aasden ook op het Groothertogdom Luxemburg, Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Limburg. Die wensen werden echter niet ingelost, Nederland was dan ook neutraal gebleven tijdens WOI en ving tienduizenden Belgische vluchtelingen op.

Filip nam deel aan een ceremonie waarin een muzikale en historische terugblik werd gegeven op de ontstaansgeschiedenis van Duitstalig België.

De Duitstalige gemeenschap heeft de naam Oostkantons sinds 2017 ingeruild voor de naam Ostbelgien. Test uw kennis over Ostbelgien in onderstaande vijf vragen.