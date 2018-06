QUIZ: Ken jij deze opmerkelijke verkeersborden langs Europese wegen goed genoeg om op vakantie te kunnen vertrekken? bvb

07 juni 2018

14u44

Bron: The Times 0 Binnenkort vertrekken we allemaal weer volop op vakantie. In België kennen we de verkeersregels en verkeersborden. Of zo hoort het toch te zijn. Maar wat wanneer we in het buitenland komen?

Uit een Britse ondervraging blijkt dat bijna 90% van de Britse automobilisten weinig tot geen kennis heeft van de verkeersborden in andere Europese landen. Britten zijn in de war wanneer ze hier rechts moeten rijden en ook het verschil tussen kilometer en mijl is niet altijd even gemakkelijk.

Test hieronder uw kennis over enkele opmerkelijke verkeersborden langs Europese wegen.