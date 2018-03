QUIZ - Het nieuwe motorseizoen begint: ben jij klaar voor de motards op de weg?

TT

23 maart 2018

10u32

0

Met temperaturen tot 13 graden en een voorzichtig lentezonnetje belooft het vanaf morgen een mooi weekend te worden voor de motorrijders onder ons. Zondag organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bovendien de Dag van de Motorrijder, met tal van events voor motards. In opleidingscentra in heel Vlaanderen kunnen ze terecht voor een opfrissingscursus. Wij polsen alvast naar jouw kennis over de verkeersregels over en voor motorrijders.