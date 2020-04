Quick en Burger King heropenen donderdag 40 drive-ins TMA

20 april 2020

19u50

Bron: Belga 124 Na McDonald's eerder vandaag kondigen ook Quick en Burger King een heropening aan van hun drive-ins. Vanaf donderdag zal het mogelijk zijn om maaltijden met de wagen af te halen op veertig plaatsen, "wat overeenstemt met een derde van het totale netwerk in België", aldus Burger Brands, het moederbedrijf van de beide hamburgerketens.

De drive-ins werden midden maart samen met de restaurants gesloten wegens de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Nochtans werd afhalen van maaltijden niet verboden, maar toen werd geoordeeld dat dat niet op een voldoende veilige manier georganiseerd kon worden voor werknemers en klanten.

Intussen werden de procedures herbekeken, en nu is een veilige heropstart wel mogelijk volgens Kevin Derycke, de CEO van Burger Brands Belgium. "Vandaag kunnen we een veilige werkplek garanderen, waarbij medewerkers mondmaskers en handschoenen zullen dragen en onderling de veiligheidsperimeter van 1,50 meter kunnen respecteren", zegt hij.

Quick en Burger King starten op met een beperkt menu en beperkte openingsuren (van 11.00 tot 21.30 uur).

Derycke wilde zich maandag niet uitlaten over de financiële impact van de coronacrisis. Hij verzekerde wel dat er geen gevaar is op een faillissement of op ontslagen. Concurrent McDonald's kondigde eerder op de dag aan dat zijn drive-ins vanaf dinsdag weer open zijn, ook met een vereenvoudigd menu. Bij McDo zijn ze open van 11.00 tot 21.00 uur.