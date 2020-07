Quarantaine niet langer aanbevolen voor terugkerende reizigers uit oranje zones SVM

14 juli 2020

10u18

Bron: Belga 0 Voor reizigers die in deze coronatijden terugkeren uit een zogenaamde oranje zone is geen quarantaine meer aanbevolen. Dat heeft de evaluatiecel (Celeval) beslist. Wel wordt hen gevraagd extra waakzaam te zijn op het verschijnen van symptomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Als er zich symptomen ontwikkelen die kunnen wijzen op Covid-19 wordt reizigers die terugkeren uit een oranje zone gevraagd om hun huisarts te contacteren en de reisgeschiedenis te vermelden. Ze moeten wel enkel getest worden als er symptomen ontstaan die kunnen wijzen op het coronavirus. De FOD Buitenlandse Zaken raadt reizigers aan om de reisadviezen te controleren op de website diplomatie.belgium.be en zich in te schrijven op TravellersOnline.

Deze ochtend waren de volgende zones in Europa in het oranje gekleurd: het Oostenrijkse Oberösterreich, Bulgarije, Kroatië, Aragon en Catalonië in Spanje, Trento in Italië, Luxemburg, Algarve en Alentejo in Portugal, Moravskoslezský in Tsjechië, Slaskie in Polen, Roemenië, Midland, North East, Yorkshire, Noord-Wales en Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk en Ticino in Zwitserland.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Experten: “Steek vooral geen politici in coronakabinet” (+)

Meer over Alentejo

Algarve

Aragon

Bulgarije

Catalonië

Celeval

Covid-19

Europa