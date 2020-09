Quarantaine herleid van 14 naar 7 dagen: dit is het nieuwe systeem Joeri Vlemings

23 september 2020

15u11 16 Vanaf 1 oktober duurt een quarantaineperiode nog maar zeven dagen in plaats van veertien dagen. Dat heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. “Een isolatieperiode van 14 dagen is vaak moeilijk houdbaar”, zei Wilmès. Professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen) vindt de inkorting van de quarantaine een goede zaak.



Concreet betekent het nieuwe quarantainesysteem dat wie symptomen van Covid-19 heeft, een arts moet raadplegen die de persoon in kwestie meteen zeven dagen in quarantaine zet. De patiënt moet zich zo snel mogelijk laten testen. Is de test positief, dan blijft de persoon in quarantaine. Is de test negatief, dan mag die persoon uit quarantaine, als zijn/haar gezondheidstoestand dat toelaat. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voegde er nog aan toe dat wie positief is, drie dagen symptoomvrij moet zijn om uit isolatie te komen. Dat betekent dat de quarantaine voor besmette personen toch nog langer dan zeven dagen kan duren.

Wilmès benadrukte verder dat isolatie geen zin heeft, als je geen symptomen vertoont en niet in nauw contact geweest bent met iemand die besmet is. Als je wel in nauw contact geweest bent met een besmette persoon - een zogenaamd hoogrisicocontact -, dan moet je zeven dagen in quarantaine, te tellen van de dag van het laatste contact met die persoon. De quarantaine gaat meteen in nadat je vernomen hebt dat je in nauw contact kwam met iemand die positief is, ofwel via die persoon zelf ofwel via contacttracing. Je moet dan ook zelf een test laten afnemen op de vijfde dag. Ben je positief, dan wordt je quarantaine met zeven dagen verlengd - of langer, als je tegen dan geen drie dagen symptoomvrij bent. Is de test negatief, dan mag je na de zevende dag die volgt op het laatste contact met de besmette persoon weer uit quarantaine.

De premier wees erop dat het in je eigen belang is om de regels van afstand houden en, als dat niet kan, het dragen van een mondmasker te volgen om zo veel mogelijk te vermijden dat je “onnodig” in quarantaine zou moeten.

Vakantiegangers die uit een rode zone komen, krijgen dezelfde regels opgelegd als bij een hoogrisicocontact, zoals hierboven beschreven.

Herman Goossens, professor microbiologie van de UAntwerpen vindt het een goede zaak dat de verplichte quarantaineperiode ingekort wordt van veertien naar zeven dagen. Hoewel de regels minder strikt lijken, is er volgens Goossens in de praktijk geen sprake van een versoepeling. “De nieuwe regeling is consistenter een zal wellicht beter worden opgevolgd.”

Goossens had eerder al aangeklaagd dat te veel mensen onnodig lang in isolatie worden geplaatst. “De nieuwe quarantaineregeling is veel realistischer, omdat ze gekoppeld is aan de verwachtingen van de mensen”, zegt de microbioloog nu. “Een quarantaine van veertien dagen was niet haalbaar voor veel mensen. Voor wie samen met kinderen in een appartement woont, was dat echt niet realistisch.”