Quadrijder in levensgevaar na ongeval in Wortegem Thomas Vandewalle

19 juli 2018

16u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Oost-Vlaamse Wortegem is deze middag een quadrijder levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval met een personenwagen op de Anzegemseweg.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het ongeval precies is gebeurd. De quadrijder, een jongeman uit Anzegem, werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. De chauffeur van de wagen, een man uit Oudenaarde, raakte lichtgewond, maar verkeert in shock.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Als gevolg van het ongeluk is de Anzegemseweg afgesloten ter hoogte van het Wortegemplein tot aan de Petegemstraat.