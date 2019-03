QR-code wordt wapen in de strijd tegen Brusselse fietsdieven kg

20 maart 2019

18u28

Bron: Belga 0 Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) heeft vandaag het nieuwe fietsregistratiesysteem mybike.brussels gelanceerd en gedemonstreerd. De nieuwe online registratiemethode vervangt het verouderde, onpopulaire gravuresysteem. Een bijbehorende sticker met unieke QR-code moet het wapen worden tegen fietsdieven.

In fietswinkel Bike your city in Ukkel toonde minister Smet meteen hoe makkelijk een fiets te registreren is. Na de eerste inschrijving in het systeem, kan de gebruiker inloggen en al de kenmerken van zijn fiets ingeven zoals het merk, model, type of kleur. Er kan ook een foto van de fiets geüpload worden.

Na die registratie krijgt de fietser een sticker opgestuurd met daarop een unieke cijfer en een QR-code die gescand kan worden om te zien of de fiets mogelijk gestolen is. Als een fiets gestolen wordt, kan dat in enkele klikken aangegeven worden op mybike.brussels en dan komt die info tevoorschijn bij het scannen van de QR-code.

“Brusselaars moeten hun fiets gerust kunnen achterlaten. Daarom zet ik in op beveiligde fietsparkings en de registratie van fietsen,” aldus minister Pascal Smet.

Gravure

De nieuwe registratiemethode moet het verouderde gravuresysteem vervangen, want dat blijkt weinig populair. Momenteel is slechts 1 procent van de fietsen in Brussel gegraveerd. Het beschadigt bovendien de fiets en het is persoonlijk gelinkt aan een rijksregisternummer, wat het proces van een doorverkoop bemoeilijkt. Een op de vier fietsdiefstallen wordt ook aangegeven bij de politie en bijgevolg wordt amper 3 procent van de eigenaars teruggevonden.