Qmusic-luisteraar Pieter uit Wingene wint 20.000 euro met eigen Geluid

Na zes weken en 175 foute gokken is de 33-jarige Pieter Van Ryckeghem uit het West-Vlaamse Wingene 20.000 euro rijker dankzij Het Geluid van Qmusic. Hij won vanochtend de volle pot dankzij zijn eigen geluid: het inschuiven van de trekstang van een reiskoffer. Het is nog maar de derde keer dat de bedenker van Het Geluid de 20.000 euro haalt. Pieter zakte af naar de Qmusic-studio om samen met het ochtendduo Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen de laatste gok live mee te maken. Die was fout en zo mocht Pieter de cheque in ontvangst nemen. Morgen, donderdag 19 oktober, start om 08.30 een nieuw geluid.



Pieter is Het Geluid wel komen opnemen bij Qmusic, maar hij is eigenlijk zelf niet de bedenker ervan: "Mijn beste vriend Jeffrey heeft Het Geluid eigenlijk bedacht, maar hij woont en werkt in Jakarta en hij luistert daar online naar Qmusic. Vanwege de grote afstand kon hij Het Geluid niet komen opnemen en zo ben ik in het verhaal verwikkeld geraakt. Nu gaan we alles mooi 50/50 verdelen".



Enkele leuke weetjes over Het Geluid:

· Er werd maar liefst 34 keer geschoven met allerlei spullen zoals o.a. wc-rollen en bureaustoelen

· Ook iets doormidden snijden was erg populair met zo'n 21 gokken

· De meest absurde gok : Een worstelaar die een andere worstelaar op de grond duwt



Dit jaar zijn het opnieuw de luisteraars zelf die Het Geluid maken. De luisteraar die het Geluid kan raden, mag het prijzengeld in ontvangst nemen. Als het niet wordt geraden, en het bedrag de kaap van 20.000 euro haalt, dan wint de luisteraar die het Geluid heeft gemaakt zelf de pot van 20.000 euro. Het startbedrag is 2500 euro en bij elke foute gok komt er steeds 100 euro bij. Iedereen kan tijdens de ochtendshow om 08.30 en tijdens het voormiddagblok You make Us Play (9u30, 10u30 en 11u30) meespelen met Het Geluid.