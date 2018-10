Qmusic en Joe ruilen klassieke verkeersinformatie in voor Waze: “Verkeersdrukte beter inschatten, maar sluipverkeer niet aanmoedigen”

Sven Ponsaerts

22 oktober 2018

17u37

Ook Qmusic en Joe gaan aan het ‘wazen’. In navolging van onder meer CNN, NBC en RadioFrance is de verkeersinfo van ‘s werelds grootste op community gebaseerde verkeers- en navigatieapp sinds sinds gisteren ook elk half uur via de radio te volgen. “Waze is gewoon de meest accurate bron van verkeersinfo.”