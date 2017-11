Qmusic-dj doet hallucinant relaas: "Vijf man begon op mij te schoppen en te kloppen"

Ik zal effe opschrijven wat er net gebeurd is. Is moeilijk want mijn handen trillen.

Het Muntplein stond VOL jongeren. Te kijken naar 10 jonge gasten (niet ouder dan 16) die de ramen van de bib aan het bekogelen waren.

Buiten mij was er nog één volwassene.

vincent vangeel(@ vincentvangeel)