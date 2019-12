PVDA zit aan 120.000 handtekeningen voor minimumpensioen van 1.500 euro netto jv

21 december 2019

16u56

Bron: belga 0 De PVDA heeft vandaag kerstacties gevoerd in Brussel, Leuven en Vilvoorde om de eis voor de invoering van een algemeen minimumpensioen van 1.500 euro netto per maand kracht bij te zetten. De teller van het aantal handtekeningen na het indienen van de burgerwet staat inmiddels op 120.000.

De extreemlinkse partij verzamelde eerder de noodzakelijke 100.000 stemmen voor het indienen van de eerste burgerwet. Dat verzoekschrift werd op 11 december neergelegd in de Kamer.

“We mikken nu op 250.000 handtekeningen", zegt Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA in Leuven naar aanleiding van de kerstactie in de universiteitsstad. Vijftien partijleden deelden aan het station enkele tientallen kerstballen uit aan voorbijgangers. "De mensen vonden het symbolische geschenk een leuk signaal", stelde De Witte na afloop.

Virtueel kerstgeschenk

Op het Muntplein in Brussel kregen voorbijgangers een virtueel kerstgeschenk van 250 euro aangeboden door een 25-tal militanten en parlementsleden. "Die som is het verschil tussen het gemiddelde Belgische pensioen van 1.250 euro en ons streven naar 1.500 euro", zegt Françoise De Smedt, fractievoorzitster van PVDA-PTB in het Brussels Parlement. "Gepensioneerden zijn in ons land een risicogroep om in de armoede terecht te komen. Dat geldt extra voor vrouwen, van wie de helft niet eens een pensioen van 1.000 euro heeft."

Het beoogde minimumpensioen kost de regering volgens PVDA jaarlijks 2,8 miljard euro. "In ons voorstel komt 1 miljard van een miljonairstaks, het tweede miljard van het aanpakken van fiscale fraude en nog eens 1 miljard van eerlijke sociale bijdragen van fatsoenlijke jobs", stelt De Witte.